Pokhara, JAN 15: నేపాల్‌(Nepal)లోని పొఖారా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఘోర విమాన ప్రమాదం(plane crash) చోటు చేసుకొంది. కాఠ్‌మాండూ నుంచి కాస్కీ జిల్లాలోని పొఖారాకు బయల్దేరిన యతి ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన ఏటీఆర్‌ 72 విమానం కుప్పకూలింది. ఆ సమయంలో విమానంలో 68 మంది ప్రయాణికులు, నలుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ ఘటన పొఖారా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఓల్డ్ ఎయిర్‌ పోర్టు మధ్య చోటు చేసుకొంది. ఈ విషయాన్ని యతి ఎయిర్‌లైన్స్‌ సిబ్బంది సుదర్శన్‌ బర్తౌలా ధ్రువీకరించారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 30 మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చీఫ్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ ఆఫీసర్‌ తెక్‌ బహదూర్‌ కేసీ స్థానిక పత్రికలకు తెలిపారు.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ

ఈ విమానంలోని వారు ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశాలు చాలా తక్కువని ఆయన చెప్పారు. విమాన ప్రమాదం జరిగిన చోట భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో భద్రతా సిబ్బందిని నియమించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదంలో విమానానికి చెందిన ఒక్క రెక్క తప్ప మొత్తం కాలిపోయింది. ఘటనా స్థలంలో మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి.

#YetiAirlines aircraft flying from Kathmandu to Pokhara with 68 people on board, crashed in #Pokhara of Kaski district on today morning. Local sources say efforts underway to douse fire caused by plane crash

Report : Sweta Singh pic.twitter.com/8PiL1nHEty

— All India Radio News (@airnewsalerts) January 15, 2023