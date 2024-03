Terror Attack in Russia: రష్యాలో ఉగ్రవాదుల ఘాతుకం.. మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ హాలుపై దాడి.. గ్రెనేడ్లు విసరడంతో పాటు కాల్పులకు తెగబడ్డ ముష్కరులు.. 60 మంది మృతి.. దాడికి బాధ్యత వహిస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసిన ఐసిస్

Moscow, Mar 23: రష్యాలో (Russia) ఉగ్రవాదులు (Terrorists) ఊచకోతకు పాల్పడ్డారు. రాజధాని మాస్కోలోని (Moscow) క్రాస్నోగోర్స్క్‌ లోని క్రోకస్ సిటీ అనే మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ హాలుపై ఉగ్రవాదులు బాంబులు విసరడంతోపాటు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనలో కనీసం 60 మంది మృత్యువాతపడగా.. మరో 100 మందికిపైగా గాయపడ్డారని సమాచారం.

#BREAKING: Over 60 people have been killed after gunmen attacked a concert venue on the outskirts of #Moscow on Friday, as reported by Russian authorities.

Over 100 people sustained injuries, with many in critical condition.#RussiaTerroristAttack #Russia #MoscowConcertHall… pic.twitter.com/9iLLPqRn4V

