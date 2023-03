Auckland, March 16: న్యూజిలాండ్ సమీపంలో భూకంపం (Earthquake Hits) సంభవించింది. పసిఫిక్ సముద్రంలో భూమి కంపించిటనట్లు యూఎస్‌జీఎస్ (USGS) తెలిపింది. కెర్మెడిక్ ఐలాండ్స్ సమీపంలో భూకంపం వచ్చినట్లు నమోదైంది. రిక్టర్ స్కేల్ పై దీని తీవ్రత 7.0గా నమోదైంది. దీంతో సముద్రంలో చిన్నపాటి సునామీ అలలు (Small Tsunami) ఏర్పడ్డాయని అధికారులు తెలిపారు. ఆక్లాండ్ సహా పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలను అలర్ట్ చేశారు. న్యూజిలాండ్ స్థానిక కాలమానప్రకారం మద్యాహ్నం 1.56 నిమిషాలకు భూకంపం వచ్చింది. రౌల్ ఐలాండ్స్ కు (Raoul Island) 195 కిలోమీటర్లు, ఆక్లాండ్ ఈశాన్య ప్రాంతానికి 700 మైళ్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

