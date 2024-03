New York, March 08: ఆస్ట్రేలియన్-అమెరికన్ బిలియనీర్, మీడియా మెఘల్‌ (media mogul)గా పేరు తెచ్చుకున్న దిగ్గజ వ్యాపారవేత్త రూపర్ట్ మర్దోక్ (Rupert Murdoch) మరో సారి వార్తల్లో నిలిచారు. 93 ఏళ్ల వయసులో మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. తన ప్రియురాలు 67 ఏళ్ల ఎలీనా జుకోవా (Elena Zhukova)ను ఐదో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. కాగా, ఈ జంట ఇటీవలే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు అమెరికా మీడియాలో వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ వృద్ధ జంట వివాహం చేసుకోబోతోందంటూ స్థానిక మీడియాలో వరుస కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది జూన్‌లో కాలిఫోర్నియాలోని మార్దోక్‌ ఎస్టేట్‌లో వీరి వివాహం జరగనున్నట్లు సదరు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. పెళ్లి పనులు కూడా మొదలు పెట్టారని, ఆహ్వానాలు కూడా పంపించారని తెలిసింది. రష్యాకు చెందిన ఎలీనా జుకోవా అమెరికాకు వలస వచ్చారు. ఆమెకు ఇది రెండో వివాహం. గతంలో మాస్కో ఆయిల్‌ బిలియనీర్‌ అలెగ్జాండర్‌తో ఆమెకు వివాహమైంది. కొన్ని కారణాల రీత్యా వీరిద్దరూ విడిపోయారు. ఈ జంటకు ఓ కుమార్తె దాషా కూడా ఉంది. ఆమె రష్యన్‌ ఓలిగార్క్‌ను పెళ్లి చేసుకుని విడిపోయింది.

Rupert Murdoch engaged again at 92

The former Fox and News Corp chairman, and Sky News founder, plans to marry his girlfriend Elena Zhukova, a retired molecular biologist, who is from Moscow, is 67.

- Mr Murdoch, who turns 93 next week, divorced his fourth wife Jerry Hall in… https://t.co/0CMcCBeivU pic.twitter.com/bGl4LkLH4h

— Linda Nil Taskin (@NilTaskin) March 8, 2024