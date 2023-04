San Francisco, April 5: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్ధికమాంధ్యం కారణంగా ఉద్యోగాలు ఊడుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలు టెక్ కంపెనీలు భారీగా ఉద్యోగులను తొలగించగా, తాజాగా ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ (Amazon Layoffs) మరోసారి ఉద్యోగుల్లో కోత పెట్టింది. గేమింగ్ విభాగంలో దాదాపు 100 మంది ఉద్యోగులను తొలగించాలని నిర్ణయించింది. ప్రైమ్ గేమింగ్, గేమ్ గ్రోత్, అమెజాన్ గేమ్స్ (Gaming Verticals) విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు అమెజాన్ కంపెనీ అంతర్గతంగా మెమో విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే మార్చిలో 9వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తూ కంపెనీ ప్రకటన చేసింది.

