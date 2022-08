Kyiv, AUG 25: ఉక్రెయిన్‌ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం (Ukraine Independence Day) రోజున డ్నిప్రోపెట్రోవ్‌స్కీ (Dnipropetrovsk) ప్రాంతంలోని రైల్వేస్టేషన్‌పై రష్యా దళాలు రాకెట్‌తో దాడి చేయగా కనీసం 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, దాదాపు 50 మంది వరకు మరణించి ఉండొచ్చని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ (Volodymyr Zelensky) ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలికి తెలిపారు. దాడిలో గాయపడ్డారని ఆయన పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఆయన ఐరాస భద్రతా మండలిలో (UN Security Council) మాట్లాడారు. ఈ రష్యా ఈ వారం అనాగరిక చర్యలకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన కొద్ది రోజుల్లో దాడి జరగ్గా.. ఘటనలో చాలా మంది గాయపడ్డారు. డ్నిప్రోపెట్రోవ్స్క్ ప్రాంతంలోని చాపెల్నే నగరంలో ఈ ఘోరమైన దాడి జరిగిందంటూ.. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఐరాస భద్రతా మండలికి జెలెన్‌స్కీ తెలిపినట్లు ఉక్రెయిన్‌ వార్త సంస్థలు పేర్కొన్నారు.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky told the UN Security Council on Aug 24 that "a Russian missile strike on a railway station in the (central) Dnipropetrovsk region" killed 22 people and injured around 50: AFP News Agency#RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/Nx9sWXzJZa

