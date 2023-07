Porn . Image Used for Representational Purpose Only. (Photo Credits: File Image)

Lahore, July 29: పాకిస్థాన్‌లోని బ‌హ‌వ‌ల్‌పుర్ ఇస్లామియా యూనివ‌ర్సిటీ( Islamia University)లో దారుణ‌మై నిజాలు బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాయి. ఆ వ‌ర్సిటీలో డ్ర‌గ్స్‌, సెక్స్ కుంభ‌కోణం చోటుచేసుకున్న‌ట్లు తేలింది. వ‌ర్సిటీ విద్యార్థుల‌కు చెందిన సుమారు అయిదు వేల ఫోర్న్ వీడియోలు కూడా ల‌భ్యం అయ్యాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌తో ఆ దేశంలో ప్ర‌కంప‌న‌లు మొద‌ల‌య్యాయి. డ్ర‌గ్స్‌కు బానిసైన మ‌హిళా విద్యార్థినుల‌కు చెందిన వీడియోలు క‌ల‌వ‌రం సృష్టిస్తున్నాయి. వ‌ర్సిటీకి చెందిన సిబ్బంది నుంచి పోలీసులు ఆ వీడియోల‌ను సీజ్ చేశారు. నిజానికి బ‌హ‌వ‌ల్‌పుర్ వ‌ర్సిటీకి ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు ఉంది. తాజా ఘ‌ట‌న‌తో ఆ వ‌ర్సిటీపై నీలినీడ‌లు క‌మ్ముకున్నాయి.

Video of Federal Minister Tariq Bashir Cheema's son and his friends in Islamia University Bahawalpur #bhawalpur #IslamiaUniversityBahawalpur #PAKISTAN #UNIVERSITYSEXSCANDAL #bahawalpuruniversity #bahawalpurpolice @CMShehbaz @BBhuttoZardari pic.twitter.com/VCXTYQPWR8

ఈ ఎపిసోడ్‌లో కేంద్ర మంత్రి చౌద‌రీ తారిక్ బాషిర్ చీమా కుమారుడు మాస్ట‌ర్‌మైండ్‌గా ఉన్న‌ట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అత‌ను డ్ర‌గ్స్ దందాకు పాల్ప‌డుతున్న‌ట్లు తేలింది. ఆ డ్ర‌గ్స్ వ‌ల్లే వంద‌ల సంఖ్య‌లో ఇస్లామియా యూనివ‌ర్సిటీలో చదువుకుంటున్న మ‌హిళా విద్యార్థులు సెక్స్ ఊబిలోకి దిగుతున్న‌ట్లు భావిస్తున్నారు.

Ejaz Shah a military officer and Abu Bakr Finance director of 🇵🇰 were arrested for 12K pornographic 🎥 of female students at Islamia University in Bahawalpur.

Over 5500 girls were raped by politicians, govt officers & university staff.

Women are not safe in universities of 🇵🇰 pic.twitter.com/2iAPFCJO9p

— Inaya Bhat (@inaya_bhat) July 25, 2023