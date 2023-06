NewYork, June 21: అమెరికా దేశ పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం న్యూయార్క్ చేరుకున్న భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీని టెస్లా సీఈవో ఎలోన్ మస్క్‌ కలిశారు. మస్క్ తనను తాను మోదీ అభిమాని అని కూడా చెప్పుకున్నారు.(Calls Himself Fan of Modi) భారత ప్రధాని మోదీ నాయకత్వాన్ని మస్క్ ప్రశంసించారు. ‘‘భారతదేశ భవిష్యత్తు గురించి నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. ప్రపంచంలోని ఏ పెద్ద దేశం కంటే భారత్‌కు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి మోదీ భారతదేశం గురించి నిజంగా శ్రద్ధ వహిస్తారు, ఎందుకంటే మోదీ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారు. నేను మోదీ అభిమానిని. ఇది అద్భుతమైన సమావేశం.నాకు మోదీ అంటే చాలా ఇష్టం’’ అని ఎలోన్ మస్క్ ట్వీట్(Elon Musk tweet) చేశారు.

#WATCH | Twitter and SpaceX CEO Elon Musk after meeting PM Modi in New York, says "I am planning to visit India next year. I am confident that Tesla will be in India and we will do so as soon as humanly possible. I would like to thank PM Modi for his support and hopefully, we… pic.twitter.com/JhuPXsSPD1

— ANI (@ANI) June 21, 2023