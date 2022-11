Pakistan Ex PM Imran Khan: పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై కాల్పులు, ఆసుపత్రికి తరలింపు, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..

పాకిస్థాన్‌ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై దుండగులు కాల్పులు జరిపిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. లాహోర్ నుండి ఇస్లామాబాద్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్న మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ గురువారం వజీరాబాద్‌లో జరిగిన ర్యాలీపై గుర్తు తెలియని దుండగులు విచక్షణా రహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌తో సహా ఆరుగురు గాయపడగా, ఒకరు మృతి చెందారు..కాల్పులు జరిపాడన్న అభియోగంతో ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడి నుంచి నుండి కాల్పులు జరపడానికి గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

#UPDATE | PTI Senator Faisal Javed injured following the attack on PTI's camp. Image shows suspected assailant firing a gunshot near the PTI camp: Pakistan's Geo English

(Photo courtesy - Geo English) pic.twitter.com/mf8kYHtLI8

— ANI (@ANI) November 3, 2022