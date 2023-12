Lahore, DEC 20: జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ (Imran Khan) వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మూడు పార్లమెంట్‌ నియోజకవర్గాల నుంచి బరిలోకి దిగనున్నారు. ఈ విషయాన్ని పీఐటీ (PTI) బుధవారం ప్రకటించింది. తోషాఖానా అవినీతి కేసులో కోర్టు ఆగస్టు 5న దోషిగా నిర్ధారించింది. ఈ కేసులో ప్రస్తుతం జైలు జీవితం గడుపుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల సంఘం అనర్హత వేటు వేసింది. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇస్లాబాద్‌ హైకోర్టు మూడేళ్ల శిక్షను రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలిచ్చింది. అయితే, ఇతర కేసుల్లో ప్రభుత్వం ఆయనను అరెస్టు చేసి జైలులోనే ఉంచింది. అయితే, ఇమ్రాన్‌ (Imran Khan) మూడు ఎంపీ స్థానాల నుంచి ఎన్నికల్లో బరిలోకి దిగుతారని బారిస్టర్‌ అలీ జాఫర్‌ అడియాలా జైలు వద్ద మీడియాకు తెలిపారు.

FIled petition against Mianwali police. On issue of Nomination papers being snatched and cnadidfed being prevented from participating in elections. Will be fixed Tommorow in Lahore High Court pic.twitter.com/wXYxHwyUiW

— Abuzar Salman Niazi (@SalmanKNiazi1) December 20, 2023