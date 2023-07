Indian Student Attacked in Australia: ఆస్ట్రేలియాలో దారుణం.. భారతీయ విద్యార్థిని కారులోంచి బయటకు లాగి ఇనుప రాడ్లతో కొట్టిన ఖలిస్థానీ మద్దతుదారులు

Sydney, July 15: ఆస్ట్రేలియాలో (Australia) దారుణం జరిగింది. ఖలిస్థానీ (Khalisthan) తీవ్రవాదాన్ని వ్యతిరేకించే ఓ భారతీయ విద్యార్థిపై(23) (Indian Student) దాడి జరిగింది. అతడిని ఖలిస్థానీ మద్దతుదారులు ఇనుప రాడ్లతో (Iron Rods) కొట్టి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. సిడ్నీ(Sydney) నగరంలోని మెర్రీల్యాండ్స్‌లో శుక్రవారం ఉదయం 5.30 గంటలకు ఈ ఘటన జరిగింది. బాధితుడు తన వాహనంలో బయటకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుండగా అయిదుగురు ఖలిస్థానీవాదులు యువకుడిని చుట్టుముట్టారు. కారులో ఉన్న అతడి దవడపై ఇనుపరాడ్డుతో పొడిచారు. ఈలోపు మరికొందరు వాహనం తలుపు తెరిచి విద్యార్థిని బయటకు లాగి కింద పడేసి ఇనుప రాడ్లతో ఇష్టారీతిన దాడి చేశారు.

