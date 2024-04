Paris, April 19: గ్రెనేడ్లు, బాంబులతో కూడిన జాకెట్‌ ధరించిన ఒక వ్యక్తి ఇరాన్‌ రాయబార కార్యాలయంలోకి (Iranian Consulate) ప్రవేశించాడు. తనను తాను పేల్చుకుంటానని (Bomb Threat) బెదిరించాడు. దీంతో ఇరాన్‌ కాన్సులేట్‌ కార్యాలయం వద్దకు భారీగా భద్రతా సిబ్బంది చేరుకున్నారు. ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఫ్రాన్స్‌ రాజధాని పారిస్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో అనుమానిత వ్యక్తి ఇరాన్‌ కాన్సులేట్‌ (Iran consulate) వద్ద కనిపించాడు. గ్రెనేడ్లు, పేలుడు పదార్థాలు ఉన్న జాకెట్‌ను అతడు ధరించాడు. తనను తాను పేల్చుకుంటానని (Man Threatens to Blow Himself) బెదిరించాడు.

