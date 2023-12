Kuwait, DEC 16: మిడిల్ ఈస్ట్‌లో అత్యంత ధనిక, చమురు సంపన్నమైన కువైట్ దేశపు రాజు (Kuwait king) షేక్ నవాఫ్ అల్-అహ్మద్ అల్-సబా (Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah) ఇకలేరు. అనారోగ్యంతో ఆయన కన్నుమూశారు. స్వయంగా రాయల్ కోర్టు ఈ విషయాన్ని తెలిపింది. మూడేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న 86 ఏళ్ల షేక్ నవాఫ్ మరణించడంపై విచారం వ్యక్తంచేస్తూ, సంతాపం తెలుపుతూ కువైట్ ప్రభుత్వం టీవీలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. నవంబర్ నెలలో షేక్ నవాఫ్ అనారోగ్యానికి గురికావడంతో ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. చికిత్స పొందుతున్నా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు.

JUST IN - Kuwait's Emir Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah (86) has died. pic.twitter.com/RSpNBvhQ8l

— Disclose.tv (@disclosetv) December 16, 2023