Los Angeles, OCT 28: ఒక మోడల్‌ మృతదేహాన్ని ఫ్రిజ్‌లో పోలీసులు గుర్తించారు. (Los Angeles model) ఆమె నోటిని మూసి, కాళ్లు చేతులు కట్టేసి ఉన్నాయని తెలిపారు. హత్యకు గురైన ఆ మోడల్‌ రెండు నెలల గర్భవతిగా పోస్ట్‌మార్టం రిపోర్ట్‌ ద్వారా నిర్ధారణ అయ్యిందని వెల్లడించారు. అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. సెప్టెంబర్ 12న 31 ఏళ్ల మోడల్‌ మలీసా మూనీ, లాస్ ఏంజెల్స్‌లోని ఆమె అపార్ట్‌మెంట్‌లోని ఫ్రిజ్‌లో శవమై కనిపించింది. డ్రగ్స్‌, మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆమెను కొట్టి హత్య చేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ఫ్రిజ్‌లో కుక్కిన ఆ మోడల్‌ తల, ముఖం, వీపు, చేతిపై గాయాలున్నట్లు చెప్పారు.

Pregnant model Maleesa Mooney was found beaten and bound in a REFRIGERATOR at her apartment with 'blunt force injuries', autopsy reveals#MaleesaMooney pic.twitter.com/Y84rTKrrfr

— Green Lemon (@greenlemonme) October 28, 2023