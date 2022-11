Bangkok, NOV 09: ఇంటర్నెట్ సంచలనం నికిత డ్రాగన్‌ ను (Nikita Dragun) పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చాలా సీరియస్ ఆరోపణలతో ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు. బ్యాంకాక్ లోని ఫేమస్ మియామీ బీచ్‌ హోటల్‌లో (Miami Beach Hotel) ఆమె నగ్నంగా హల్‌ చల్ చేసింది. దాంతో పోలీసులు ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం అరెస్ట్ చేశారు (Nikita Dragun Arrested) మియామీ హోటల్‌ స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో స్విమ్‌ సూట్‌తో స్నానం చేసిన ఆమె...అనంతరం నగ్నంగా (Naked) అక్కడా తిరిగింది. అంతేకాదు ఆమెను వారించేందుకు వచ్చిన హోటల్ సిబ్బందపై నీళ్లు పోశారు. వారిని దూషించారు. దీంతో హోటల్ సిబ్బంది చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Nikita Dragun was arrested by Miami Police for battery on police officers after swimming and walking around naked, causing a disturbance to hotel goers. pic.twitter.com/2Rme4mbkBu

— Pop Base (@PopBase) November 8, 2022