Pakistan New PM: ఎట్టకేలకు వీడిన సస్పెన్స్, పాకిస్థాన్ కొత్త ప్రధానిగా షెహబాజ్ షరీఫ్, సోమవారం ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న షెహబాజ్

Islamabad, March 03: పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రిగా (Pakistan PM) వరుసగా రెండోసారీ పాక్‌ ముస్లింలీగ్‌-నవాజ్‌ (PML-N‌) పార్టీ అగ్రనేత షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ (Shehbaz Sharif) ఎన్నికయ్యారు. 72 ఏళ్ల షెహబాజ్‌ దేశ 33వ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. పీఎంఎల్‌-ఎన్ (PML-N)‌, పాకిస్థాన్‌ పీపుల్స్‌ పార్టీ (PPP) కూటమి తరఫున షెహబాజ్‌ ప్రధాని పదవికి పోటీపడ్డారు. షెహబాజ్‌కు పోటీగా మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌కు చెందిన పాకిస్థాన్‌ తెహ్రీక్‌ ఏ ఇన్సాఫ్‌ (PTI) పార్టీ అభ్యర్థి ఒమర్‌ అయూబ్‌ఖాన్‌ బరిలో దిగారు.

Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) President Shehbaz Sharif elected as the next PM of Pakistan, reports Pak media

