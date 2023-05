Papua PM Touches Modi Feet : మోదీకి ఎదురెళ్లి మరీ పాదాభివందనం చేసిన గినియా దేశం ప్రధాని, నరేంద్రమోదీ కోసం రూల్స్ కూడా మార్చిన పాపువా న్యూగినియా దేశం

Port Moresby, May 21: పాపువా న్యూ గినియా (Papua New Guinea) దేశంలో జరిగే ఫోరం ఫర్ ఇండియా-పసిఫిక్ ఐ‭లాండ్స్ కూపరేషన్ (FIPIC) సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ (Prime Minister Narendra Modi) ఆదివారం ఆ దేశం వెళ్లారు. ప్రధానమంత్రి మోదీని ఎయిర్‭పోర్టుకు వెళ్లి మరీ ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి జేమ్స్ మరపే (James Marape) స్వాగతం పలికారు. అయితే ఆ సందర్భంలోనే ఒక ఆసక్తికరమైన దృశ్యం కనిపించింది. ఒక్కసారిగా మోదీకి పాదాభివందనం చేశారు జేమ్స్. మొదట ఇరు నేతలు కౌగిలించుకున్నారు. అనంతరం మోదీకి పాదాభివందనం చేశారు పాపువా న్యూ గినియా దేశ ప్రధాని. వాస్తవానికి సూర్యాస్తమయం తర్వాత తమ దేశాన్ని సందర్శించే ఏ నాయకుడికి పాపువా న్యూ గినియా సాధారణంగా ఉత్సవంగా స్వాగతం పలకదు. అయితే ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి మాత్రం ఇందుకు మినహాయింపు ఇచ్చారు.

#WATCH | Prime Minister of Papua New Guinea James Marape seeks blessings of Prime Minister Narendra Modi upon latter's arrival in Papua New Guinea. pic.twitter.com/gteYoE9QOm

