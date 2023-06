Washington, June 22: అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌తో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ భేటీ అయ్యారు. ప్రధానికి బైడెన్‌ దంపతులు నేడు విందు ఇవ్వనున్నారు. రేపు అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు కమలాహారిస్‌ దంపతులు ఏర్పాటు చేసే విందుకు మోదీ హాజరుకానున్నారు. ఇవాళ అమెరికా కాంగ్రెస్‌లో మోదీ ప్రసంగించనున్నారు. శ్వేత సౌధానికి వెళ్లేందుకు మోదీ వాషింగ్టన్‌ డీసీకి చేరుకొనే సమయానికి వర్షం పడుతోంది. అయినా, ఇండో-అమెరికన్లు ఆయన కోసం వేచి ఉండి స్వాగతం పలికారు. దీనిపై మోదీ ట్విటర్‌లో స్పందించారు. ‘‘వాషింగ్టన్‌ డీసీ చేరుకొన్నాను. భారతీయుల ఆత్మీయ స్వాగతం.. ఇంద్రదేవత ఆశీర్వాదం దీనిని మరింత స్పెషల్‌గా చేశాయి’’ అని పేర్కొన్నారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met US President Joe Biden and First Lady Jill Biden at the White House in Washington DC and exchanged gifts with them. pic.twitter.com/kac0i1u9ZN

— ANI (@ANI) June 22, 2023