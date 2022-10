New Delhi, OCT 06: భారతదేశంలోని మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ తయారు చేసిన నాలుగు దగ్గు, జలుబు సిరప్‌లను (Cough Syrups) వాడొద్దంటూ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పిల్లలలో ఈ సిరప్‌లు (Cough Syrups) మూత్రపిండాలను పాడుచేస్తున్నాయని, ఇతర సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయని తెలిపింది. దీనిపై భారత ప్రభుత్వం అధికారులు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని డబ్ల్యూహెచ్ఓ (WHO) పేర్కొంది. ఇటీవల గాంబియా (Gambia)దేశంలో 66 మంది పిల్లలు మరణించారు. ఈ మరణాలకు భారతీయ కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్‌లకు సంబంధం ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొంది. మైడెన్ ఫార్మా కంపెనీకి చెందిన ప్రొమెథాజైన్ ఓరల్ సొల్యూషన్ (Promethazine Oral Solution), కోఫెక్స్‌మలిన్ బేబీ కఫ్ సిరప్ (Kofexmalin Baby Cough Syrup), మాకోఫ్ బేబీ కఫ్ సిరప్ (Makoff Baby Cough Syrup), మాగ్రిప్ ఎన్ కోల్డ్ సిరప్ ( Magrip N Cold Syrup) అనే నాలుగు దగ్గు, జలుబు సిరప్‌లలో డైథలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నాయని, ఇవి మానవులకు విషపూరితమైనవి అని తెలిపింది.

"WHO has today issued a medical product alert for four contaminated medicines identified in #Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2022