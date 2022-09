Queen Elizabeth II: క్వీన్ ఎలిజబెత్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం, రాజభవనానికి వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో క్వీన్ ఎలిజబెత్, ఆందోళనలో బ్రిటన్ ప్రజలు

Scotland, SEP 09: సుదీర్ఘకాలంగా బ్రిటన్‌ రాణి (Queen) హోదాలో కొనసాగుతున్న ఎలిజబెత్‌-II (96) (Elizabeth II) అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆమె స్కాట్లాండ్ లోని ఆమె నివాసం బల్మోరల్ కోటలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు బకింగ్‌హామ్ ప్యాలెస్ (Buckingham Palace) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. దాంతో రాజకుటుంబానికి చెందిన సభ్యులంతా వెంటనే బకింగ్‌హామ్ ప్యాలెస్ కు వెళ్లారు. ‘‘ఇవాళ ఉదయం ఎలిజబెత్‌-2 (Elizabeth II) ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించిన తర్వాత ఆమె ఆరోగ్యంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలని సూచించారు’’ అని బకింగ్‌హామ్ ప్యాలెస్ (Buckingham Palace) పేర్కొంది. ఎలిజబెత్‌-II ఆరోగ్యంపై ఆమె కుటుంబ సభ్యులు స్పందిస్తూ.. ‘‘రాణి ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది. ఆమె ప్రస్తుతం బల్మోరల్ కోటలో ఉన్నారు’’ అని చెప్పారు. కాగా, ఆమెకు నిన్నటి నుంచే ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదని తెలుస్తోంది.

#UPDATE | Family members of Queen Elizabeth rushed to her Scottish home Balmoral Castle after doctors said they were concerned about the health of the queen, reported Reuters https://t.co/FX8WygJUG6

— ANI (@ANI) September 8, 2022