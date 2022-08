Video: ప్రముఖ రచయిత సల్మాన్ రష్దిపై పాక్‌ జాతీయుడి దాడి, మెడపై కత్తితో పొడిన వ్యక్తి, హెలికాప్టర్‌ లో ఆస్పత్రికి తరలింపు, అనేక వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా సల్మాన్ రష్దీ

New York, AUG 13: ప్రముఖ రచయిత సల్మాన్ రష్దీపై (Salman Rushdie) న్యూయార్క్ లో దాడి జరిగింది. చౌటాక్వా విద్యాసంస్థలో (Chautauqua Institution)ఆయన ప్రసంగించబోతుండగా, ఒక్కసారిగా వేదికపైకి దూసుకొచ్చిన ఆగంతుకుడు ఆయనపై దాడి చేశాడు. దాంతో సల్మాన్ రష్దీ (Salman Rushdie) కిందపడిపోయారు. వేదికపై ఉన్న వారు ఆ వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. రష్దీని వెంటనే ఓ హెలికాప్టర్ లో ఆసుపత్రికి తరలించారు. 1988లో సల్మాన్ రష్దీ రచించిన ‘ద శాటానిక్ వర్సెస్’ (The Satanic Verses) అనే పుస్తకం వివాదాస్పదమైంది. ఇస్లామిక్ ఛాందసవాదులను ఈ పుస్తకం తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. రష్దీ దైవదూషణకు పాల్పడ్డాడంటూ అతడిపై నిప్పులు చెరిగారు. ఈ నేపథ్యంలో, రష్దీపై ఇరాన్ నేత అయతుల్లా ఖొమేనీ ఫత్వా కూడా విధించారు. రష్దీని చంపిన వారికి 3 మిలియన్ డాలర్ల నజరానా ప్రకటించింది ఇరాన్ (iran). సల్మాన్ రష్దీ ముస్లిం ఛాందసవాదుల నుంచి బెదిరింపులు ఎదుర్కొంటున్న క్రమంలో ఆయనపై దాడి సంచలనం రేపింది.

Author Salman Rushdie stabbed on stage at a New York event

— TIMES NOW (@TimesNow) August 12, 2022