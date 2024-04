Lahore, April 14: భారతీయ ఖైదీ సరబ్‌జిత్‌ సింగ్‌ (Sarabjit Singh)ను దారుణంగా చంపిన అమీర్‌ సర్ఫరాజ్‌ తంబా పాకిస్థాన్‌లో హతమయ్యాడు. ఆదివారం లాహోర్‌లోని ఇస్లాంపుర ప్రాంతంలో బైక్‌పై వచ్చిన దుండగులు అతడిపై కాల్పులు జరిపారు. ముంబై ఉగ్రదాడి సూత్రధారి హఫీజ్ సయీద్‌కు సన్నిహితుడైన తంబాను ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. సరబ్‌జిత్‌ సింగ్‌పై దాడి కేసులో నిందితులైన అమీర్‌ సర్ఫరాజ్‌ తంబా, ముదస్సర్‌ను నిర్దోషులుగా పాకిస్థాన్‌ కోర్టు విడుదల చేసింది. అయితే విడుదలైన ఆరేళ్ల తర్వాత ఆదివారం గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపి తంబాను హత్య చేశారు. కాగా, పంజాబ్‌లోని భిఖివింద్‌కు చెందిన సరబ్‌జిత్ సింగ్ మద్యం మత్తులో పొరపాటున పాకిస్థాన్‌లోకి ప్రవేశించాడు. గూఢచర్యానికి పాల్పడినట్లు, 1990లో పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌లో జరిగిన బాంబు పేలుళ్లలో అతడి ప్రాత ఉందని ఆరోపించిన పాక్‌ కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది. అయితే ఈ ఆరోపణలను భారత్‌ ఖండించింది.

Indian National Sarabjit Singh's killer Amir Sarfaraz was shot dead by unknown persons in Lahore's Islampura area earlier today. pic.twitter.com/d87mp1RViA

— Sidhant Sibal (@sidhant) April 14, 2024