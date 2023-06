European Sex Championship: ఇంటర్నేషనల్ సెక్స్ పోటీలు, రోజుకు 6 గంటలు సెక్స్ చేసినవారే చాంపియన్స్, ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తామంటూ ప్రకటన, టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు జంటలకు ఆహ్వానం, 16 నిబంధనలు పెట్టిన నిర్వాహకులు

Sweden, June 03: శృంగారం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడుకునేందుకు చాలా దేశాల్లో ఆసక్తి చూపించరు. అలాంటిది శృంగారం కోసం ఏకంగా చాంపియన్ షిప్ నిర్వహిస్తోంది స్వీడన్ దేశం. అంతేకాదు సెక్స్‌ ను ఓ క్రీడగా (Sex Recognized as Sport) ప్రకటించింది. వినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం. భారత్‌తో పాటు చాలా దేశాల్లో శృంగారం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి చాలా మంది ఇబ్బందిపడతారు. అలాంటిది స్వీడెన్ దేశం యూరోపియన్ సెక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్ పేరిట ఓ టోర్నీని (Sex Championship) నిర్వహించబోతుంది. జూన్ 8 నుంచి ఈ టోర్నీ ప్రారంభం అవుతుందని స్వీడిష్ సెక్స్ ఫెడరేషన్ (Sex Federation) వెల్లడించింది.

The first European Sex Championship will be held in Sweden in a year

Sweden was the first to register sex as a sport and decided to host a tournament. It will take place in Gothenburg on 8 June 2023. 20 representatives from different European countries will take part. The… pic.twitter.com/B41xXBAnis

