Russia Military Coup: రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ పై తిరుగుబాటు చేస్తున్న వాగ్నర్ సైనిక దళం, పుతిన్ పీఠానికి పగుళ్లు..ఒకప్పుడు పుతిన్ ఏర్పాటు చేసిన వాగ్నర్ దళమే నేడు తిరుగుబాటు చేస్తోంది..

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు తిరుగుబాటు భయం మొదలైంది. రష్యా అధ్యక్ష కార్యాలయమైన క్రెమ్లిన్‌ను రక్షించడానికి మాస్కోలో ట్యాంకులను మోహరించాలని ఆదేశించాడు. తన ప్రైవేట్ సైనిక గ్రూపు అయిన వాగ్నర్ గ్రూప్, తనను అధికారం నుండి తొలగించడానికి తిరుగుబాటుకు ప్రయత్నించవచ్చని పుతిన్ భయపడుతున్నారు. మాస్కో వీధుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ట్యాంకులు, సాయుధ వాహనాలు కనిపించాయి. క్రెమ్లిన్ చుట్టూ సైనిక వాహనాలను భారీగా మోహరించడం కూడా కనిపించింది. సాధారణంగా, క్రెమ్లిన్ చుట్టూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో సైనిక వాహనాలు మోహరించబడవు.

వాగ్నర్ శిక్షణా శిబిరంపై దాడి తర్వాత పరిస్థితి మరింత దిగజారింది

ఉక్రెయిన్‌లోని బఖ్‌ముట్‌లోని వాగ్నర్ శిక్షణా శిబిరంపై క్షిపణి దాడి జరిగిందని దీనికి పుతిన్ కారణమని వాగ్నర్ గ్రూప్ అధిపతి యెవ్జెనీ ప్రిగోజిన్ ఆరోపించినట్లు ది సన్ పత్రిక తెలిపింది. దీంతో రష్యాను శిక్షిస్తానని, ఎలాగైనా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని అతను ప్రతిజ్ఞ చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఈ దాడిలో డజన్ల కొద్దీ వాగ్నర్ ఫైటర్లు మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో పుతిన్ ను అధికారం నుంచి కిందకు దింపుతానని ప్రిగోజిన్ ప్రతిజ్ఞ చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది. "మేము మాస్కోకు వెళ్తున్నాము సరైన సమాధానం చెబుతాం అంటూ ప్రిగోజిన్ తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది.

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in #Rostov #Russia, which means they are well on their way to #Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a #Putin supporter today. A coup in real-time#Maria #MumbaiRains #Wagner pic.twitter.com/PIWSFeCn39

— Ak Cheema (@AkCheema777) June 24, 2023