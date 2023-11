Inactive UPI ID: ఏడాదిపాటు వాడకపోతే యూపీఐ ఐడీ క్లోజ్‌.. బ్యాంకులు, యాప్‌ లకు నేషనల్‌ పేమెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆదేశం.. డిసెంబర్‌ 31 నాటికల్లా మార్గదర్శకాల్ని అమలు చేయాలంటూ సూచన.. ఎందుకు ఈ నిర్ణయం అంటే?

Newdelhi, Nov 18: వాడకంలో లేని యూపీఐ ఐడీలు (UPI ID), నంబర్లను డీయాక్టివ్‌ (Deactivate) చేయాలంటూ గూగుల్‌ పే (GooglePay), పేటీఎం (Paytm), ఫోన్‌ పే (PhonePe) తదితర పేమెంట్‌ యాప్స్‌, బ్యాంక్‌ లను.. నేషనల్‌ పేమెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎన్‌పీసీఐ) ఆదేశించింది. ఒక ఏడాదికాలంగా ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు జరగని యూపీఐ యాప్‌ లు, యూపీఐ ఐడీలు, యూపీఐ నంబర్లను ప్రొవైడర్లు గుర్తించి, ఆ కస్టమర్‌ ఐడీలను, నంబర్లను డీయాక్టివేట్‌ చేయాలని ఎన్‌పీసీఐ సర్క్యులర్‌లో పేర్కొంది. 2023 డిసెంబర్‌ 31 నాటికల్లా ఈ మార్గదర్శకాల్ని అమలు చేయాలంటూ థర్డ్‌పార్టీ యాప్‌ ప్రొవైడర్లు (టీపీఏపీ), పేమెంట్‌ సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్‌ (పీఎస్‌పీ) బ్యాంకుల్ని కోరింది.

KTR Comments on Azharuddin: ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలవడం ఖాయం, అజారుద్దీన్ తో గల్లీ క్రికెట్ ఆడండి కానీ, ఓటు మాత్రం బీఆర్ఎస్ వేయండి, రోడ్ షో లో మంత్రి కేటీఆర్ ఆసక్తికర కామెంట్స్

Have an inactive UPI ID? It will be deactivated by December 31, 2023 by payment apps – check details – Times of India https://t.co/sswkiEj7HQ

— Qadeer Abbas (@QadeerA25536548) November 17, 2023