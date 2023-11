KTR Comments on Azharuddin: ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలవడం ఖాయం, అజారుద్దీన్ తో గల్లీ క్రికెట్ ఆడండి కానీ, ఓటు మాత్రం బీఆర్ఎస్ వేయండి, రోడ్ షో లో మంత్రి కేటీఆర్ ఆసక్తికర కామెంట్స్

Hyderabad, NOV 17: విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) సెంచ‌రీ కొట్టిండు మ‌నం కూడా కొడుదామా..? ష‌మీ (Shami) హ్యాట్రిక్ తీసిండు.. మ‌నం కూడా హ్యాట్రిక్ కొడుదామా..? వంద శాతం కొడుదామా అని బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ (KTR) పేర్కొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్ షోలో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొని, ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్‌కు మ‌ద్ద‌తుగా ప్ర‌సంగించారు. కాంగ్రెస్ అభ్య‌ర్థి అజారుద్దీన్ (Azharuddin) ప్ర‌చారానికి వ‌స్తే క్రికెట్ ఆడండి. పిల్ల‌ల‌తో గ‌ల్లీలో జ‌బ‌ర్ద‌స్త్ క్రికెట్ ఆడించండి. కానీ ఓట్లు మాత్రం మాగంటి గోపీనాథ్‌కు వేయండి. క‌రోనా స‌మ‌యంలో బ‌య‌ట‌కు రావ‌డానికి మీరంతా భ‌య‌ప‌డ్డారు. కానీ గోపీనాథ్ గ‌ల్లీ గ‌ల్లీ తిరిగి పేద‌వారికి అండ‌గా నిల‌బ‌డ్డారు. ర‌హ్మ‌త్ న‌గ‌ర్, బోర‌బండ‌, ఎర్ర‌గ‌డ్డ అలా ప్ర‌తి డివిజ‌న్‌లో, ప్ర‌తి కాల‌నీలో స‌మ‌స్య‌లు తెలిసిన వాడు మాగంటి గోపినాథ్ అని కేటీఆర్ (KTR) పేర్కొన్నారు.

Make children Play cricket with Congress candidate Azharuddin if he comes but vote for BRS candidate Gopinath - KTR

Even I am Azharuddin fan, he is great cricketer but not a great politician

Big sport stars and cinema stars won’t get your work done

Was Azharuddin ever seen in… pic.twitter.com/fS1gg1uXAJ

— Naveena (@TheNaveena) November 17, 2023