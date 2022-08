Chiranjeevi to Build a Hospital: హ్యాట్సాఫ్ చిరంజీవి, సినీ కార్మికుల కోసం సొంత ఖర్చుతో ఆస్పత్రి నిర్మాణం, పుట్టినరోజు కానుకగా ప్రకటించిన మెగాస్టార్, ఏడాదిలో పూర్తిచేస్తానని హామీ

Hyderabad, AUG 20: మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) తన గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. చిత్రపురి కాలనీలోని (Chitrapuri) పేద సినీ కార్మికుల కోసం 10 పడకల ఆసుపత్రిని (build a hospital) నిర్మిస్తున్నట్లు చిరంజీవి చెప్పారు. కొణిదెల వెంకట్రావు పేరుతో నిర్మించే ఈ ఆసుపత్రి తన వచ్చే పుట్టిన రోజు నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తానని తెలిపారు. ఈ మేరకు క్రికెట్ కార్నివాల్ ఈవెంట్, జెర్సీ లాంచింగ్ కార్యక్రమంలో చిరంజీవి (Chiranjeevi) ఈ ప్రకటన చేశారు. ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చును భరించే శక్తి తనకు ఉందని, అయితే ఎంతో ఆపాయ్యంగా టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ముందుకు వచ్చిందని, రూ.20లక్షలు విరాళంగా ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం అన్నారు చిరంజీవి. దాతలు సహకరిస్తే సినీ కార్మికులకు మరిన్ని సేవలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చిరంజీవి చెప్పారు.

Megastar @KChiruTweets garu want to Construct a Hospital in Chitrapiri colony in the Name of Konidela Venkat Rao garu 🙏🙏#Chiranjeevi #GodFather#MegastarChiranjeevi #MEGACARNIVAL pic.twitter.com/tb1ZGsoa3j

