Balagam: ఉత్తమ దర్శకుడిగా బలగం డైరక్టర్ వేణుకి అంతర్జాతీయ అవార్డు, ఇప్పటికే పలు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డులు కైవసం చేసుకున్న బలగం మూవీ

ఇటీవల అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన బలగం మూవీ సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంత కాదు. చిన్న సినిమాగా వచ్చి భారీ విజయం అందుకున్న ఈ మూవీ అంతర్జాతీయ వేదికలపై పలు అవార్డులు కొల్లగొడుతోంది. వెండితెర, బుల్లితెరపై కమెడియన్‌గా అలరించిన వేణు యెల్డండి ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా మారి తొలి ప్రయత్నంలోనే ఘన విజయాన్ని అందుకున్నాడు. తెలంగాణ సంస్కృతి, ప్రజల అనుబంధాల కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు.

కేవలం రూ. 2 కోట్లతో రూపొందిన ఈ మూవీ రూ. 25 కోట్లపైనే కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. ఈ మూవీ వరుసగా అవార్డులను అందుకుంటోంది. ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులను కైవసం చేసుకున్న ఈ మూవీ తాజాగా మరో అవార్డును గెలుచుకుంది. ఈ మూవీ డైరెక్టర్‌ వేణు తొలిప్రయత్నంలోనే ఉత్తమ దర్శకుడిగా అంతర్జాతీయ అవార్డును సాధించాడు. ఉత్తమ దర్శకుడిగా వేణు ఆమ్‌ స్టర్‌ డామ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ అవార్డుకు అందుకున్నాడు.

Here's Update

We are honoured to announce that our very own @VenuYeldandi9 won the best director award for #Balagam at the Around International Awards, Amsterdam.

We thank the jury for the prestigious award and audiences across the world for their unwavering love and support♥️♥️#Balagam pic.twitter.com/ml6piYzLh1

— Harshith Reddy (@HR_3555) April 6, 2023