Chiranjeevi Comments Ruckus: చిరంజీవి పిచ్చుకపై బ్రహ్మాస్త్రం, ప్రత్యేక హోదా వెనుక ఇంత కథ దాగుందా, బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వడంపై రాజకీయాల్లో మొదలైన చర్చ

Vjy, July 10: ఏపీలో సినీ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలో నటుడు చిరంజీవి చేసిన కామెంట్లు ఏపీ రాజకీయాల్లో అగ్గి రాజేశాయి. ఆయన వ్యాఖ్యలు నేరుగా ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని, వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే వారి పేర్లు ప్రస్తావించకుండా చిరంజీవి విమర్శలు చేసినా అవి వైసీపీ పార్టీని లక్ష్యంగా చేసుకోవడమేనని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలోనే వైసీపీ కార్యకర్తలు, మినిస్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు.. చిరంజీవి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రతి విమర్శలకు దిగారు.ముఖ్యంగా కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన మంత్రులు, వైసీపీ నాయకులు చిరంజీవిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. కొడాలి నాని ప్రతి పకోడి గాడు మాకు సలహాలిచ్చేవాడేననే వ్యాఖ్యలపై చిరంజీవి అభిమానులు భగ్గుమంటున్నారు. గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని పరుష పదజాలంతో మాట్లాడారని ఆరోపిస్తూ చిరంజీవి అభిమానులు గుడివాడలో ఆందోళనకు దిగారు.

వీడియో ఇదిగో, ప్రతి పకోడీ గాడు సలహాలు ఇచ్చే వాడే, చిరంజీవి వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన కొడాలి నాని

చిరంజీవి వ్యాఖ్యలు వెనుక కథకు కారణం తెలియాలంటే ముందుగా వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి పార్లమెంటులో ప్రస్తావించిన వ్యాఖ్యల దగ్గరకు వెళ్లాల్సిందే. ఇంతకీ రాజ్యసభలో విజయసాయి రెడ్డి ఏమన్నారు.

రాజ్యసభలో విజయసాయిరెడ్డి ప్రసంగం ఓ సారి చూస్తే..

2023 జూలై 27న సినిమాటోగ్రఫీ చట్ట సవరణ బిల్లు సందర్భంగా హీరోల రెమ్యూనరేషన్ విషయాన్ని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ప్రస్తావించారు.పెద్ద సినిమాల బడ్జెట్‌లో అధిక భాగం హీరోల రెమ్యునరేషన్‌కే వెళుతోంది. సినిమా బడ్జెట్‌లో దాదాపు మూడో వంతు హీరోలకే వెళుతోంది. సినిమా అంటే హీరో ఒక్కడే కాదు. భారత చిత్ర పరిశ్రమలో అన్ని విభాగాల్లో కలిపి 2 లక్షల మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. ఈ కార్మికులకు నామమాత్రంగా వేతనాలు ఇస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి మార్చేందుకు కేంద్రం తన వంతు చర్యలు తీసుకోవాలని విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు.

ఈ వ్యాఖ్యల తర్వాత వాల్తేరు వీరయ్య 200 రోజుల వేడుకలో చిరంజీవి ఏం అన్నారు?

‘ఎన్ని సినిమాలు చేస్తే అంతమందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. వాళ్ల ఫ్యామిలీస్ ఆనందంగా ఉంటాయి. సినిమా వాళ్లకు ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నారని పార్లమెంటులో కూడా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్లకేం పనీపాటా లేదా? అనిపిస్తుంది. సర్, సినిమాలు చేస్తున్నామంటే బిజినెస్ అవుతుంది కాబట్టే. అందుకే డబ్బులు ఇస్తున్నారు. సినిమా మీద సినిమా తీస్తున్నామంటే మాకు డబ్బులు వస్తాయని కాదు సర్. మా వాళ్లకు ఉపాధి లభిస్తుందని. దేశంలో ఇంతకుమించి సమస్యన్నదే లేనట్టు పార్లమెంటులో కూడా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే చాలా దురదృష్టకరం. సినిమాను దూరంగా ఉంచండి. మా కష్టాలేవో మేం పడతాం.

చిరంజీవి భోళాశంకర్ మూవీకి షాక్ ఇచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం, సినిమాకు టికెట్ రేట్లు పెంచుకునేందుకు నిరాకరించిన జగన్ సర్కారు

ఆదరిస్తే సంతోషం. మేం ఖర్చు చేస్తున్నాం కాబట్టే తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉంది. ఇంత ఖర్చు చేస్తున్నందుకు ఎంతో కొంత రావాలని కోరుకుంటాం. వీలైతే సహకరించండి. అంతేకానీ, ఇదేదో పెద్ద తప్పన్నట్టు దేశవ్యాప్తంగా ఎత్తి చూపించడానికో రాజ్యసభ వరకు తీసుకెళ్లొద్దని విన్నవించుకుంటున్నాను. రాజకీయ నాయకులతో పోలిస్తే సినిమా ఎంతండీ. చాలా చిన్నది. నేను అదీ చూశాను.. ఇదీ చూశాను.

Here's Chiranjeevi Comments Video

What wrong the #MegastarChiranjeevi said, just he requested don't drag 'Telugu Film Industry' into Parliament or Politics, it is quite below their stature.

He advised #YSRCP, "Concentrate on issues like roads, infrastructure, providing employment."#Chiranjeevi #AndhraPradesh pic.twitter.com/l86AUeEgoq

