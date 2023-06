Hyderabad, June 16: రామాయణ ఇతివృత్తంతో ప్రభాస్‌ (Prabhas) కథానాయకుడిగా ఓం రౌత్‌ (Om Raut) దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘ఆదిపురుష్’ (Adipurush) సినిమా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. అయితే ఈ సినిమా విడుదలైన రోజే హైదారాబాద్‌లో ఇద్దరు వ్యక్తులపై దాడులు జరిగాయి. సినిమా బాగాలేదన్నందుకు ఐమ్యాక్స్‌ (Imax) థియేటర్లో ఓ వ్యక్తిపైన, హనుమంతుడికి కేటాయించిన సీట్లో కూర్చున్నందుకు భ్రమరాంబ థియేటర్‌లో ఓ వ్యక్తిపైన ప్రభాస్‌ అభిమానులు దాడులకు పాల్పడ్డారు. ‘ఆదిపురుష్‌’ ప్రదర్శితమయ్యే ప్రతి థియేటర్‌లో హనుమంతుడి కోసం ఒక సీటును ఖాళీగా ఉంచాలని కొన్ని రోజుల క్రితం ఆ సినిమా దర్శకుడు ఓం రౌత్‌ థియేటర్‌ల యజమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయన విజ్ఞప్తి థియేటర్‌లలో హనుమంతుడి కోసం ఒక్కో సీటును ఖాళీగా విడిచిపెడుతున్నారు. ఆ సీటుపై కాషాయం వస్త్రం కప్పి, సీట్లో పూలు, పండ్లు పెట్టి ఉంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బ్రమరాంబ థియేటర్‌లో కూడా హనుమంతుడి (Seat For Hanuman) కోసం ఒక సీటును విడిచిపెట్టారు.

A person was attacked by Prabhas fans for sitting in a seat allocated to Lord Hanuman in Bramarambha theatre Hyderabad in the early hours of this morning. (Audio muted due to abusive words)#Prabhas #PrabhasFans #Adipurush #AdipurushReview pic.twitter.com/2dkUhQFNVi

— Kartheek Naaga (@kartheeknaaga) June 16, 2023