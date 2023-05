Prithviraj Sukumaran: పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ పై వైరల్ న్యూస్.. ఈడీకి రూ.25 కోట్లు ఫైన్‌ కట్టాడంటూ వార్తలు.. వెటరన్ నటుడి స్పందన ఏంటంటే?

Hyderabad, May 12: నటుడు పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ (Prithviraj Sukumaran)కు సంబంధించిన ఓ వార్త చర్చనీయాంశంగా మారింది. పశ్చిమాసియాకు (Western Asia) చెందిన కొందరు వ్యక్తుల నుంచి పృథ్వీరాజ్‌ డబ్బులు తీసుకుని ప్రచార చిత్రాలు (Promotional Movies) నిర్మిస్తున్నారని.. దీంతో ఆయన ఈడీకి రూ.25 కోట్ల ఫైన్‌ చెల్లించారని తాజాగా మరునాడన్ మలయాళీ అనే యూట్యూబ్‌ ఛానెల్‌ వార్తలు దర్శనమిచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో తనపై వస్తోన్న ఈ ఆరోపణల గురించి పృథ్వీరాజ్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సరైన సమాచారం లేకుండా తన పరువుకు భంగం కలిగించేలా ఇలాంటి వార్తలు సృష్టించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు అవసరమైన న్యాయప్రకియను ప్రారంభిస్తానని తెలిపారు.

Prithviraj Sukumaran Rubbishes Claims Of Paying Rs. 25 Crore To ED, Making 'Propaganda Films'. Warns Of Legal Action.#PrithvirajSukumaran #ED #Entertainment https://t.co/FhLThrw3Jg

— TIMES NOW (@TimesNow) May 12, 2023