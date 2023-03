Game Changer: 'గేమ్ చేంజర్'గా రానున్న రామ్ చరణ్.. శంకర్-చరణ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ ఇదే.. రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా టైటిల్ ప్రకటించిన చిత్రబృందం

Hyderabad, March 27: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ (Mega Power Star Ram Charan) పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆర్సీ15 (RC15) చిత్రబృందం అప్ డేట్ ఇచ్చింది. శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న కొత్త చిత్రానికి 'గేమ్ చేంజర్' (Game Changer) అనే టైటిల్ ను అనౌన్స్ చేసింది. ఈ మేరకు చిత్రబృందం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రామ్ చరణ్ హీరోగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి 'గేమ్ చేంజర్' అనే టైటిల్ సరిగ్గా సరిపోతుందని దర్శకుడు శంకర్ బలంగా నమ్ముతున్నారు. టైటిల్ ద్వారానే హీరో పాత్ర ఎంత శక్తిమంతంగా ఉంటుందో శంకర్ తనదైన శైలిలో చెప్పేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ టైటిల్ పై మెగా అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తున్నది.

Happy birthday to the worldwide charmer ⁦@AlwaysRamCharan⁩ being fierce and daring on screen and a darling off screen makes you a #gamechanger ⁦@SVC_official⁩ ⁦@advani_kiara⁩ ⁦@MusicThaman⁩ ⁦@DOP_Tirru⁩ pic.twitter.com/t0wLwN8tc0

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) March 27, 2023