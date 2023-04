టాలీవుడ్ (Tollywood) హీరోలు ద‌గ్గుబాటి వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), రానా (Rana) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) సిరీస్ రానా నాయుడు వెబ్ సీరిస్ లో దుమ్మురేపిన సంగతి విదితమే. అమెరిక‌న్ హిట్ సిరీస్ రే డోనోవ్యాన్‌కు అడాప్షన్‌గా తెరకెక్కిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తెలుగు, త‌మిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో విడుదలైంది. డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో ఈ వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌కు మిక్స్‌డ్‌ రివ్యూస్‌ వచ్చాయి.

రానా నాయుడు, బూతు సిరీస్ అంటూనే తెగ చూసేస్తున్న నెటిజన్లు, ఇప్పటివరకు 8 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్, ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫాంలో నంబర్ వన్‌‌ ఇదే

తాజాగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ రానా నాయుడు సీజన్‌ 2 గ్లింప్స్ వీడియోను విడుదల చేసింది. బాధపడకండి, మీ సమస్యలన్నీ సరిచేసేందుకు నాయుడులు తిరిగొస్తున్నారు. రానా నాయుడు సీజన్ 2 త్వరలో రాబోతోంది.. అంటూ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ విడుదల చేసిన వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

Here's Video

Don’t worry, the Naidus are coming back to sort out all your kiri kiri ♥🔥#RanaNaidu season 2 is coming soon! pic.twitter.com/KVJDrIB5wH

— Netflix India (@NetflixIndia) April 19, 2023