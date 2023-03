Newdelhi, March 18: ఆస్కార్ అవార్డ్ (Oscar Award) సాధించిన ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) టీమ్ పై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అకాడమీ అవార్డ్స్ కోసం అమెరికా వెళ్లిన మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ (Ram Charan), తండ్రి చిరంజీవితో (Chiranjeevi) కలిసి నిన్న రాత్రి ఢిల్లీలో కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్‌షాను (Amit Shah) కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కాసేపు ముగ్గురు ముచ్చటించుకున్నారు. అనంతరం ‘నాటునాటు’ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు రావడంపై కేంద్రమంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ తెలుగులో ట్వీట్ చేశారు.

Was part of Shri @KChiruTweets Garu & @AlwaysRamCharan’s meeting with Union Home Minister Shri @AmitShah Ji at #IndiaTodayConclave.

Amit Ji congratulated Ram Charan on the Oscar win for the Naatu-Naatu song and the phenomenal success of the film @RRRMovie! pic.twitter.com/kOVlEYr4Tq

