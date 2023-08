Upendra: అవమానకర సామెత వాడి చిక్కుల్లో పడ్డ నటుడు ఉపేంద్ర.. ఇప్పటివరకూ రెండు ఎఫ్ఐఆర్ లు నమోదు.. పొరపాటున తన నోటి నుంచి ఈ కామెంట్ దొర్లిందని నటుడి వివరణ

Newdelhi, Aug 14: కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర (Upendra) వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. దళితులపై (Dalits) అభ్యంతరకర వ్యాఖ్య చేసిన ఆయన చివరకు క్షమాపణలు చెప్పారు. అయితే, ఓ వర్గాన్ని అవమానించారంటూ ఉపేంద్రపై పోలీసులు రెండు ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) లు నమోదు చేశారు. ఉపేంద్ర తన రాజకీయ పార్టీ ప్రజాకీయను (Prajakeeya) విమర్శిస్తున్న వారిపై ఫేస్‌ బుక్‌ సెషన్‌ లో మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా అవమానకర రీతిలో దళితుల ప్రస్తావన తెచ్చారు. ‘‘నిష్కల్మషమైన హృదయాలతోనే మార్పు సాధ్యం. కానీ కొందరు మాత్రం చాలా ఖాళీగా ఉంటారు. మనసుకు తోచింది వాగేస్తుంటారు. ఓ టౌన్ ఉందంటే అక్కడ తప్పనిసరిగా దళితులు ఉన్నట్టు వీళ్లు కూడా ఉంటుంటారు’’ అని తన పార్టీ అభిమానులు, మద్దతుదారులతో ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌ స్టా లైవ్ సెషన్ లో ఉపేంద్ర కామెంట్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యల తాలూకు వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజాసంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.

Karnataka | FIR registered against Kannada actor and Uttama Prajaakeeya Party founder Upendra for allegedly using objectionable language in a live streaming on a social media platform. The case has been registered at CK Achukattu Police Station in Bengaluru.

A second FIR has… pic.twitter.com/Xg0SyqREZY

— ANI (@ANI) August 14, 2023