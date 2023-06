Results (Representational Image; Photo Credit: ANI)

ఏపీ ఇంటర్మీడియట్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష ఫలితాలను మంగళవారం విడుదల అయ్యాయి. ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ, వృత్తి విద్య కోర్సులకు సంబంధించిన ఫలితాలను విజయవాడలోని ఇంటర్‌ విద్యామండలి కార్యాలయంలో ఇంటర్‌ విద్యా మండలి కార్యదర్శి శేషగిరిబాబు విడుదల చేశారు.

సప్లిమెంటరీ, ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ కలిపి మొత్తం సుమారు 4 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంటర్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు మే 24 నుండి జూన్‌ 1 వరకు జరిగిన విషయం తెలిసిందే.సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్ధులు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ bie.ap.gov.in లో ఫలితాలను చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఇంటర్‌ ఫస్టియర్‌, సెకండియర్‌లో తప్పిన వారితోపాటు ఇంప్రూమెంట్‌ కోసం రాసే వారు కూడా ఈ పరీక్షలు రాశారు. ఆయా తేదీల్లో ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఫస్టియర్‌ విద్యార్ధులకు, అదేరోజు మధ్యాహ్నం 2.30 నుండి 5.30 గంటల వరకు సెకండియర్‌ విద్యార్ధులకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు ఫలితాలను కింది వెబ్‌సైట్ల ద్వారా చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఫలితాలు చెక్‌ చేసుకోవడానికి వెబ్‌సైట్లు:

https://resultsbie.ap.gov.in/

http://www.manabadi.co.in/

https://bieap.apcfss.in/

www.eenadu.net, www.eenadu pratibha.net

How to check AP Inter 1st year Advanced Supplementary Results 2023 :

☛ Visit https://resultsbie.ap.gov.in/

☛ Click on AP Inter 1st year Advanced Supplementary results - General / Vocational on the home page

☛ In the next page, enter your hall ticket number and submit

☛ The results will be displayed on the screen.

☛ Save a copy of the marks sheet for further reference.

How to check AP Inter 2nd year Advanced Supplementary Results 2023 :

☛ Visit https://bieap.apcfss.in/

☛ Click on AP Inter 2nd year Advanced Supplementary results - General / Vocational on the home page

☛ In the next page, enter your hall ticket number and submit

☛ The results will be displayed on the screen.

☛ Save a copy of the marks sheet for further reference.