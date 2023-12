APPSC Group 1 Notification 2023: నిరుద్యోగులకు మరో తీపి కబురు, గ్రూప్ -1 నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసిన ఎపీపీఎస్సీ, పూర్తి వివరాలు ఇవిగో..

నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం మరో తీపికబురు చెప్పింది. గ్రూప్ -1 నోటిఫికేషన్‌ను ఎపీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది. 81 పోస్టులతో గ్రూప్ -1 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. జనవరి 1 నుంచి జనవరి 21 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 1 నుంచి 21వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. ప్రిలిమినరీ పరీక్ష మార్చి 17న నిర్వహిస్తారు. ఆఫ్‌లైన్‌ మోడ్‌లో ఆబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. డిస్క్రిప్టివ్‌ విధానంలో నిర్వహించబోయే మెయిన్‌ పరీక్ష తేదీని ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. డిప్యూటీ కలెక్టర్ 9, డిఎస్పీలు 26 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది.

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, 897 పోస్టులతో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ -2 నోటిఫికేషన్‌ విడుదల, పూర్తి వివరాలు ఇవిగో..

ఏపీ సివిల్‌ సర్వీస్‌ (ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బ్రాంచ్‌) డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ పోస్టులు 9; ట్యాక్స్‌ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ 18; డీఎస్పీ (సివిల్‌) 26; రీజనల్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు ఆఫీసర్‌ 6; కోఆపరేటివ్‌ సర్వీసెస్‌లో డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్‌ పోస్టులు 5; జిల్లా ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఆఫీసర్‌ 4; జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి 3; అసిస్టెంట్‌ ట్రెజరీ ఆఫీసర్‌/అసిస్టెంట్‌ అకౌంట్స్‌ అధికారి పోస్టులు 3; అసిస్టెంట్‌ ఆడిట్‌ ఆఫీసర్‌ 2; జైళ్ళ శాఖలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్‌, జిల్లా బీసీ వెల్ఫేర్‌ ఆఫీసర్‌, మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ గ్రేడ్‌ II, అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్‌ అండ్‌ ఎక్సైజ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ పోస్టులు ఒక్కొక్కటి చొప్పున ఉన్నాయి. పరీక్ష విధానం, సిలబస్ తదితర పూర్తి వివరాలను ఈ కింది పీడీఎఫ్‌లో చూడొచ్చు.

Here's Notification

