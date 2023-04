CRPF Constable Recruitment 2023:నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. తాజాగా సీఆర్‌పీఎఫ్‌ నుంచి భారీ జాబ్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ ద్వారా 1.30 లక్షల కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పోస్టులను (CRPF Constable Recruitment) హోం మంత్రిత్వ శాఖ భర్తీ చేయనుంది. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్‌లో లెవల్ 3 పోస్టులను డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. కేంద్రం రిలీజ్ చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం 1,29,929 పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ జరగనుంది.

వీటిలో 1,25,262 పోస్టులు పురుషులకు.. 4,467 పోస్టులు మహిళలకు కేటాయించగా.. కానిస్టేబుల్ పోస్టుల్లో రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం10 శాతం ఖాళీలు ఎక్స్-అగ్నివీర్లకు కేటాయించడం గమనార్హం. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన బోర్డు లేదా విశ్వవిద్యాలయం నుండి మెట్రిక్యులేషన్ లేదా తత్సమాన పరీక్ష ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయడానికి అభ్యర్థుల వయస్సు18 నుండి 23 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

