Ex-Agniveers To Get Reservation: ‘అగ్నివీర్’లకు శుభవార్త.. రైల్వే ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్.. నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాల్లో 15 శాతం రిజర్వేషన్.. దేహదారుఢ్య పరీక్షల నుంచి మినహాయింపుతో పాటు వయో పరిమితిలోనూ సడలింపు

Newdelhi, May 12: ‘అగ్నివీర్’లకు (Agniveer) కేంద్రప్రభుత్వం (Central Government) గుడ్ న్యూస్ (Good News) చెప్పింది. నాన్-గెజిటెడ్ రైల్వే ఉద్యోగాల్లో (Railway Jobs) రెండు దఫాల్లో 15 శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని రైల్వే బోర్డు (Railway Board) నిర్ణయించింది. అలాగే, వయో పరిమితిలో సడలింపుతోపాటు దేహదారుఢ్య పరీక్షల నుంచి కూడా వారికి మినహాయింపు ఇవ్వనున్నారు. దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులు, యాక్ట్ అప్రంటీస్ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారితో సమానంగా లెవల్-1లో 10 శాతం, లెవల్-2, ఆపైన నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాల్లో 5 శాతం రిజర్వేషన్ లభించనుంది.

AP Weather Update: ఓ వైపు వానలు మరోవైపు ఎండలు.. ఏపీలో భిన్న వాతావరణం.. మూడు రోజులపాటు ఇలాగే.. 60 మండలాల్లో నేడు వడగాల్పులు.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు.. ఈ నెల 14న తీరం దాటనున్న ‘మోచా’ తుపాను

Ex-Agniveers To Get Reservation, Age Relaxation In Railway Jobs https://t.co/FKin2iGdM5 pic.twitter.com/7hsUSXaIae

— NDTV News feed (@ndtvfeed) May 12, 2023