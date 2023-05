Newdelhi, May 6: జంతు ప్రేమికులు (పెట్ లవర్స్) (Pet Lovers), పెంపుడు జంతువులు గల వాళ్లకు రైల్వేశాఖ (Railways) నుంచి శుభవార్త (Good News). రైళ్లలో పెంపుడు జంతువులను తీసుకెళ్లేందుకు ఆన్‌లైన్‌లోనే (Online) టిక్కెట్లు (Tickets) బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించే ప్రతిపాదనను రైల్వే శాఖ పరిశీలిస్తోంది. టీటీఈలకూ ఈ టిక్కెట్లను జారీ చేసే అధికారాన్ని ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వస్తే పెంపుడు జంతువులతో రైలు ప్రయాణాలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి.

The ministry has proposed an online booking facility for pets in AC-1 class of trains. The proposal also includes giving the TTEs the power to book pets on board. https://t.co/cqiNgWWf9M

