Nagaland, July 05: నాగాలాండ్‌లోని (Nagaland) చమౌకేడిమా (Chumoukedima) జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదంజరిగింది. భారీ వర్షాలకు కొండచరియలు (Landslide) విరిగిపడటంతో ఓ పెద్ద బండరాయి (Giant boulders) అమాంతం రెండు కార్లపైకి దూసుకొచ్చింది. దీంతో ఒకరు అక్కడిక్కడే మరణించగా, మరొకరు దవాఖానలో చనిపోయారు. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిప పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో రెండు కార్లు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.చమౌకేడిమా జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో దిమాపూర్‌ (Dimapur) నుంచి కోహిమా (Kohima) మధ్య 29వ నంబర్‌ జాతీయ రహదారిపై (National Highway 29) ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో పకల్‌ పహర్‌ (Pakal Pahar) వద్ద వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే భారీ వర్షాలకు పక్కనే ఉన్న ఎత్తయిన కొండపై నుంచి ఓ భారీ బండరాయి రోడ్డుపై ఉన్న వాహనాలపైకి దూసుకొచ్చింది. దీంతో రెండు కార్లు నుజ్జునుజ్జు అయ్యాయి. క్షణాల్లోనే మరో బండరాయి ఇంకో కారుపై పడింది.

My deepest condolences to the families of the victims of this terrible road accident wherein a giant stone rolled down from above the road on the newly built Dimapur-Kohima (Nagaland) highway today. 1 spot dead, 3 injured, and several vehicles damaged.

My thoughts and prayers… pic.twitter.com/VOZHUT1u9W

— SS Kim (@KimHaokipINC) July 4, 2023