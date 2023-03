A.R. Rahman son Ameen Escapes Accident: రెహమాన్ తనయుడు అమీన్ కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం, మ్యూజిక్ సెట్ లో పై నుంచి ఊడి పడ్డ లైట్లు, షాండిలియర్, తప్పిన ప్రాణ గండం..

చెన్నై: సంగీత స్వరకర్త, గాయకుడు ఎ.ఆర్. రెహమాన్ కుమారుడు, A.R. అమీన్ మూడు రోజుల క్రితం ఒక విచిత్రమైన ప్రమాదం నుండి తప్పించుకున్నాడు, అది ఇప్పటికీ అతన్ని బాధపెడుతుంది. మ్యూజిక్ ప్లే అవుతున్న సెట్‌లో ప్రమాదం జరిగిందని అమీన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో పంచుకున్నారు. తాను ప్రదర్శన చేస్తున్నప్పుడు షాన్డిలియర్లు, లైట్లు, ఇతర వస్తువులు పైనుంచి పడిపోయాయని ఆ పోస్ట్‌లో అమీన్ పేర్కొన్నాడు. తాను క్షేమంగా ఉన్నాననీ, క్షేమంగా ఉన్నాననీ, అయితే ఈ ఘటనతో బాధపడ్డానని పోస్ట్ చేశాడు. తనను సురక్షితంగా ఉంచినందుకు దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Narrow escape for A.R Rahman's son A.R Ameen while shooting for a song in an open-air area with giant chandeliers hung with the support of a crane. Due to technical failure, the crane crashed down on the ground, and Ameen escaped fatal injury by inches. #ARRahman #ARAmeen pic.twitter.com/XqCI12pO0T

— Payal Mohindra (@payal_mohindra) March 5, 2023