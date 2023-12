Cuttack, Dec 07: భువ‌నేశ్వ‌ర్ నుంచి హౌరా వెళ్తున్న జ‌న‌శ‌తాబ్ది ఎక్స్ ప్రెస్ కు (Bhubaneswar-Howrah Jan Shatabdi Express) పెను ప్ర‌మాదం త‌ప్పింది. ఒడిషాలోని క‌ట‌క్ రైల్వే స్టేష‌న్ లో (Cuttack station) ఆగిఉన్న జ‌న‌శ‌తాబ్ది ఎక్స్ ప్రెస్ లో మంట‌లు చెల‌రేగాయి. దీంతో అప్ర‌మ‌త్తమైన సిబ్బంది వెంట‌నే వాటిని ఆర్పేశారు. ట్రైన్ కిందిభాగంలో మంట‌లు (Fire in train) రావ‌డంతో ప్ర‌యాణికులంతా భ‌యాందోళ‌న‌తో కిందకు దిగి ప‌రుగులు పెట్టారు.

#WATCH | Odisha | An incident of fire was reported on Bhubaneswar-Howrah Jan Shatabdi Express at Cuttack station today morning. The fire was brought under control by fire services personnel. The cause of the fire is yet to be ascertained.

After the fire was brought under… pic.twitter.com/KZYyU3dvpd

— ANI (@ANI) December 7, 2023