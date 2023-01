Ambani family dances at the ring ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant (Photo-Video Grab)

అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల నిశ్చితార్థం వేడుకలో అంబానీ కుటుంబం డ్యాన్స్ చేసింది. ముంబైలోని ముకేశ్ అంబానీ నివాసం ‘యాంటిల్లా’లో నిన్న నిశ్చితార్థ వేడుక జరిగింది. వీడియో ఇదే..

Here's Video

#WATCH | The Ambani family dances at the ring ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant

The engagement ceremony was held at Mukesh Ambani's Mumbai residence 'Antilla' yesterday pic.twitter.com/mmNsI9fzkc

— ANI (@ANI) January 20, 2023