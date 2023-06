HC on Animals Feelings: జంతువులను హింసించడంపై బాంబే కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు, పశువులకు మనుషుల్లాంటి భావాలు ఉంటాయని వెల్లడి

Animals Have Feelings Like Human Beings: జంతువులను రవాణా చేసేటప్పుడు తప్పనిసరి నిబంధనలను పాటించడంలో విఫలమైనందుకు జంతు హింస నిరోధక చట్టం 1960 (PCA) కింద బాంబే హైకోర్టు ఇటీవల 68 పశువులకు మధ్యంతర కస్టడీని దాని యజమానులకు నిరాకరించింది.

పాడి గేదెల ద్వారా తమకు వచ్చే ఆదాయాన్ని నిరాకరిస్తున్నట్లు యజమానులు పేర్కొన్నప్పటికీ, విచారణ ముగిసే వరకు గేదెలు గోశాల వద్దే ఉంటాయని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. గత ఏడాది ప్రారంభంలో జంతువులను స్వాధీనం చేసుకున్న తరువాత గోశాలలో ఉంచారు.జంతువులను సంరక్షించేందుకు గోశాలలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని రెండు వేర్వేరు పిటిషన్లలో పశువుల యజమానులు దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌ను జస్టిస్ జిఎ సనప్ తోసిపుచ్చారు.

మార్చి 1 మరియు 10, 2022 తేదీలలో నాగ్‌పూర్ పోలీసులు జంతువులను అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారనే సమాచారంతో నాలుగు వాహనాల నుండి మొత్తం 68 పశువులను (గేదెలు) స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రవాణా సమయంలో జంతువును క్రూరంగా ప్రవర్తించినందుకు పిసిఎ చట్టం 1960లోని సెక్షన్ 11(1)(డి), మోటారు వాహనాల చట్టం, 1988లోని సెక్షన్ 66 మరియు 192 కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.

Here's Live Law Tweet

“Animals Have Feelings Like Human Beings”: Bombay High Court Denies Interim Custody Of Milching Buffaloes To Owners For Violating Transportation Rules @CourtUnquote #BombayHighCourt #AnimalRights https://t.co/gkOzGYa6zY

— Live Law (@LiveLawIndia) June 10, 2023