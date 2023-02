అస్సాంలోని ధేమాజీ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక మైనర్‌తో సహా కనీసం ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించారు. మరో ఆరుగురు గాయపడినట్లు శుక్రవారం అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటన గురువారం ధేమాజీ జిల్లాలోని జోనై సమీపంలోని తెలం లఖిపత్తర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది . నివేదికల ప్రకారం, నాలుగు చక్రాల వాహనం ఒక మోటార్ సైకిల్, ఒక స్కూటీ, ఒక సైకిల్‌ను ఢీకొట్టింది.మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Here's ANI Tweet

Assam: 3 killed, six injured in road mishap in Dhemaji district

Read @ANI Story | https://t.co/npwaQbt4Xz #Assam #AssamAccident #RoadAccident #Dhemaji pic.twitter.com/UgxTtvJR2l

— ANI Digital (@ani_digital) February 17, 2023