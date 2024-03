Bengaluru Cafe Blast: బెంగళూరు పేలుడు అనుమానితుడి ఫోటోలు విడుదల, కేఫ్ లో బాంబు పెట్టిన దృశ్యాలు సేకరించిన పోలీసులు, రోడ్డుపై దర్జాగా ఎలా వెళ్తున్నాడో చూడండి!

Bangalore, March 02: బెంగుళూరులోని రామేశ్వ‌రం కేఫ్‌(Rameshwaram Cafe)లో శుక్ర‌వారం బాంబు బ్లాస్ట్(Bomb Blast) ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఘ‌ట‌న‌పై పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ వాళ్లు కూడా సైట్ వ‌ద్ద డేటా సేక‌రిస్తున్నారు. అయితే అనుమానిత వ్య‌క్తి బాంబు బ్యాగ్‌తో వ‌చ్చి.. పేలుడు ఘ‌ట‌న జ‌రిగే వ‌ర‌కు మొత్తం 86 నిమిషాల స‌మ‌యం ప‌ట్టిన‌ట్లు నిర్ధార‌ణ అయ్యింది. ఉద‌యం 11:30 గంటల‌కు ఓ గుర్తు తెలియ‌ని వ్య‌క్తి బ‌స్సు దిగి కేఫ్‌కు వెళ్లాడు. సీసీటీవీ ఫూటేజ్ ద్వారా అనుమానితుడిగా భావిస్తున్న ఆ వ్య‌క్తి 11:38 గంటల‌కు ఇడ్లీ కోసం ఆర్డ‌ర్ ఇచ్చాడు. ఇక 11:44 గంటలకు ఆ అనుమానిత వ్య‌క్తి హ్యాండ్ వాష్ ఏరియాకు చేరుకున్నాడు. త‌న చేతుల్లో ఉన్న ఓ బ్యాగ్‌ను ఆ వాష్ ఏరియా వ‌ద్ద పెట్టాడు. ఆ బ్యాగ్‌లోనే పేలుడు ప‌దార్ధం ఉన్న‌ట్లు భావిస్తున్నారు.

VIDEO | Bengaluru cafe blast suspect caught on CCTV.

At least 10 people were injured in a low intensity bomb blast at the popular Rameshwaram Cafe in Bengaluru's Whitefield locality on Friday. Police suspect that an improvised explosive device (IED) fitted with a timer inside a… pic.twitter.com/EWGzLAmy1M

— Press Trust of India (@PTI_News) March 2, 2024