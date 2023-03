Bengaluru Police Issue Traffic Advisory: కర్ణాటకలో రెండు నెలల్లో నాలుగోసారి అమిత్ షా పర్యటన, బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ప్రకటించిన పోలీసులు, ఏయే రూట్లలో ఉన్నాయంటే?

Bengaluru, March 02: మరికొద్ది రోజుల్లో జరుగనున్న కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై (Karnataka assembly elections) బీజేపీ అధిష్టానం దృష్టి పెట్టింది. ముఖ్యంగా బెంగళూరు (Bengaluru City) సిటీలోని 28 అసెంబ్లీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఇందుకోసం స్వయంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రంగంలోకి దిగుతున్నారు. పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాల కోసం ఆయన బెంగళూరులో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మార్చి 3న బెంగళూరు పోలీసులు పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు ప్రకటించారు. బళ్లారి రోడ్డు, హెబ్బల జంక్షన్, మెక్రీ సర్కిల్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ ఆంక్షలు (Traffic Advisory) ఉండనున్నాయి.

Avoid travelling on these road stretches tomorrow (March 3) from 3:00 pm to 9:00 pm as Union home minister @AmitShah will be visiting #Bengaluru. @TOIBengaluru #Bangalore #Traffic #Transport #Alert #Karnataka pic.twitter.com/okEdnGSv25

— Niranjan Kaggere (@nkaggere) March 2, 2023