Ahmadabad, DEC 08: గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు (Gujrat Assembly Election Result 2022) వెలువడుతున్నాయి. గుజరాత్‌లో వరుసగా ఏడోసారి కూడా అధికారం చేపట్టేందుకు బీజేపీ సిద్ధమవుతోంది. అటు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో మాత్రం ఉత్కంఠపోరు సాగుతోంది. కాంగ్రెస్- బీజేపీలు నువ్వా నేనా అన్నట్లు పోటీ పడుతున్నాయి. హిమాచల్‌లో (Himachal Pradesh Assembly Election Result 2022) హంగ్ వచ్చే అవకాశముందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. అందుకు తగినట్లుగానే పోటా పోటీగా ఫలితాలు వస్తున్నాయి. గుజరాత్‌లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బీజేపీ (BJP) అత్యధిక స్థానాల్లో లీడింగ్‌ లో ఉంది. మొత్తం 182 స్థానాలకుగాను బీజేపీ అభ్యర్థులు 150 చోట్ల ముందంజలో కొనసాగుతున్నారు. ఇక కాంగ్రెస్‌ (Congress) పార్టీ 19 స్థానాల్లో, ఆప్‌ 9, ఇతరులు 4 చోట్ల లీడ్‌లో ఉన్నారు.

Congress leading in 20 seats and Aam Aadmi Party in 7 pic.twitter.com/5C2MPgyMsV

Early trends show BJP leading in 142 seats in #Gujarat , as per ECI

కాగా, 2017 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి 99 సీట్లు లభించాయి. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 77 చోట్ల విజయం సాధించింది. గుజరాత్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పరిస్థితి మరింతగా దిగజారింది. గతంతో పోల్చుకుంటే ఈ ఎన్నికల్లో హస్తం పార్టీ సీట్లకు భారీగా గండిపడింది. దీంతో మరోసారి ప్రతిపక్ష పాత్రకే పరిమితం కానుంది. 2017 ఎన్నికల్లో 77 స్థానాల్లో గెలిచిన హస్తం పార్టీ.. ఈ సారి కనీసం 30 స్థానాలను కూడా దక్కించుకునేలా కనిపించడం లేదు.

#HimachalPradeshElections | Congress leading on 33 and BJP on 31 seats as counting continues in the state with the majority mark being 35 pic.twitter.com/QGiAySx6O8

