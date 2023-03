Kavitha To Attend ED Inquiry: మరికాసేపట్లో ఈడీ ముందుకు ఎమ్మెల్సీ కవిత, ఈ సారి రామచంద్రపిళ్లైతో కలిపి విచారించే అవకాశం, కవితకు మద్దతుగా ఢిల్లీలో మంత్రి కేటీఆర్, హరీష్‌ రావు

New Delhi, March 16: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ (Delhi Liquor Scam) కేసు కీలక దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే 12మందిని అరెస్ట్ చేసి విచారణ జరిపిన ఈడీ (ED) ఈ కేసులో దూకుడు చూపిస్తోంది. మార్చి 11న రామచంద్ర పిళ్లై తో పాటు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవితను (BRS MLC Kavitha) విచారించిన ఈడీ ఇవాళ మరోసారి కవితను విచారించనుంది. మార్చి 11న పలు కీలక అంశాలపై కవితపై పశ్నల వర్షం కురిపించిన ఈడీ 16న మరోసారి విచారణకు రావాలని ఆదేశించింది. తో కవిత ఈడీ విచారణకు హాజరుకానున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈరోజు మరోసారి అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్లైను (Ramachandra Pillai), కవిత మాజీ ఆడిటర్ గోరంట్ల బుచ్చిబాబును కలిపి ఈడీ విచారిస్తోంది. అలాగే ఈ కేసులో అత్యంత ముఖ్యమైన నిందితుడిగా ఉన్న ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం మనీశ్ సిసోడియాను గత ఆరు రోజుల నుంచి వరుసగా విచారిస్తోంది ఈడీ. అలాగే తొమ్మిది రోజులుగా ఈడీ కష్టడీలో ఉన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత బినామీగా చెబుతున్న అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్లైను కూడా ఈడీ అధికారులు వరసుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Security deployed outside the Delhi residence of BRS MLC K Kavitha ahead of her questioning by Enforcement Directorate in the Delhi excise policy case pic.twitter.com/lDNjVpLaq4

— ANI (@ANI) March 16, 2023